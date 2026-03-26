‘Cat Lady’ la mujer que rescata a gatos de los bombardeos en Medio Oriente

Mientras ocurre el conflicto armado en Medio Oriente surge la historia de Diana Abadi, una mujer de 57 años cuya historia nos ha dado una lección de compasión y resistencia pues ha dedicado más de una década a proteger a gatos que se encuentran en situación vulnerable.

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Diana Abadi, la "Cat Lady" que convirtió su casa en un refugio

Durante los últimos 12 años, Diana transformó su tienda en un refugio donde vive con alrededor de 70 gatos rescatados, su motivación surgió tras una tragedia personal pues su gato cayó del balcón y murió y desde entonces se ha dedica a rescatar michis.

En un principio, la mujer podía cubrir todos los gastos de los gatos, pero la situación ha ido empeorando y debido al alto costo de suministros y alimento especializado su refugio esta en riesgo.

La mujer se dedica a vender plantas decorativas pero el conflicto entre Israel y Hezbollah ha encarecido sus gastos casi 6 veces.

|Reuters

'Cat Lady' solicita ayuda

La rescatista ha solicitado ayuda a la comunidad internacional y a los amantes de los animales para poder seguir rescatando y cuidando a los gatos abandonados en la calle.

Abadi señaló para Reuters que los constantes desplazamientos han afectado a los gatos pues se asustan fácilmente con ruidos fuertes y repentinos, además, ella ha tenido que empezar a tomar medicamentos para los nervios.

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