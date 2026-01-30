Cuba sufre apagones de hasta 20 horas tras bloqueo petrolero; Díaz-Canel acusa genocidio

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta "asfixiar la economía" de la isla, con la imposición de aranceles a aquellos países que le suministren petróleo.

"Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales", sostuvo.

El republicano firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que el país norteamericano podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.".

Al respecto, Díaz-Canel aseguró que "bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba".

"¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral?", cuestionó el presidente cubano en redes sociales.

En tanto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó "en los términos más firmes" lo que consideró como "la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba".

"Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales.

Rodríguez añadió que "Estados Unidos recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio".

Cuba precisa del orden de 110 mil barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones. De esta cantidad, en torno a 40 mil provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

Cuba afrontará grave crisis si no recibe más combustible

Cuba va a afrontar una "grave crisis" en un plazo de seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, según dijo el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Venezuela era el principal proveedor histórico de la isla, en 2025 le suministró unos 27 mil barriles diarios. Esto acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Luego estaba México, con entre 6 mil y 12 mil barriles diarios el año pasado, no obstante, Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.

Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México buscará apoyar al pueblo cubano, pero sin poner en riesgo al país. Indicó que ordenó al canciller Juan Ramón de la Fuente entablar contacto inmediato con el Departamento de Estado, con el objetivo de obtener información detallada sobre el alcance del decreto.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes (...) México buscará distintas alternativas, evidentemente, en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional", señaló.

