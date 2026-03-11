La SIP condena nueva ola censura y represión contra periodistas en Cuba

De nueva cuenta el régimen de Cuba se encuentra en el ojo del huracán, pues ahora la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a condenar los casos de represión y censura contra periodistas independientes en el país, los cuales se han ido intensificando desde finales de enero pasado.

A través de su plataforma oficial, la organización señaló que ya cuenta con dos incidentes documentados en un contexto marcado por el “creciente deterioro de la situación económica y social” en la isla, lo cual ha llevado al aumento de manifestaciones por descontento.

¿Qué dice la SIP sobre los periodistas en Cuba?

De acuerdo con lo mencionado por la misma SIP, los hechos registrados recientemente marcan un patrón de hostigamiento persistente por parte del gobierno de Cuba contra periodistas independientes.

Por otro lado, la organización expresó su preocupación por las presiones que se han dirigido contra familiares y entornos cercanos de los creadores de contenido digital que evidencian las malas prácticas del gobierno local.

Señalaron que en los últimos días, “ agentes de la Seguridad del Estado citaron a declarar a la madre y a una amiga cercana de la youtuber Anna Bensi”, así mismo como al padre de Amanda Andrés Navarro, integrante del proyecto digital Fuera de la Caja.

Casos de represión contra periodistas en Cuba

Más allá de los casos de opresión contra estos creadores de contenido, la SIP destacó que entre los hechos más recientes está la detención de la periodista independiente Yunia Figueredo, la cual ocurrió el pasado 10 de marzo después de que participara en una protesta ciudadana según el Diario de Cuba.

Se señaló que ese mismo día se detuvo a la periodista Yania Suárez, la cual aún sigue sin recibir los cargos legales en su contra a pesar de su detección.

La SIP también señaló que se han registrado casos similares como el de la periodista Camila Acosta, la cual denunció el 9 marzo que agentes del Estado instalaron un cerco policial a las afueras de su vivienda en La Habana para “impedir su salida”.

“Asimismo, el periodista Vladimir Turró fue agredido físicamente el 7 de marzo por una funcionaria mientras documentaba presuntos actos de corrupción vinculados con servicios públicos”, señaló la SIP en su comunicado.

