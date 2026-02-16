Crisis sanitaria en Cuba; basura se extiende en las calles por falta de recolectores sin combustible

La crisis de combustible en Cuba se ha convertido en una crisis de residuos, ya que muchos camiones de basura no tienen suficiente gasolina para recoger la basura que este lunes ya se acumulaba en la mayoría de las esquinas de La Habana.

Cuba enfrenta escasez de combustible después de que Estados Unidos decidió cortarle el suministro de petróleo; mientras que Rusia anunció que se prepara para enviar cargamentos de crudo y combustible a Cuba según el periódico Izvestia, citando a la embajada rusa en Cuba.

Cuba enfrenta crisis tras caída de Nicolás Maduro

El país ha dependido durante mucho tiempo de Venezuela para obtener gran parte de su combustible para aviones, pero no ha recibido crudo ni productos refinados de su aliado más cercano desde mediados de diciembre, cuando EUA decidió bloquear las exportaciones venezolanas; lo que se agravó con la caída del régimen de Nicolás Maduro.

El medio de comunicación oficialista Cubadebate informó a principios de febrero que la ciudad está utilizando entre el 37 y el 44% de su capacidad técnica para recoger la basura, con 44 camiones recolectores de 106 todavía en funcionamiento, citando a un funcionario cubano.

Especialista explica por qué Cuba vive una crisis tras desabasto de combustible

México cierra la llave de petróleo por amenaza de aranceles

El gobierno de México dijo el pasado viernes 13 de febrero que estaría dispuesto a facilitar un "puente aéreo" humanitario hacia Cuba si La Habana lo solicita formalmente.

"Si Cuba lo solicita, entonces esas condiciones se darían, por supuesto", declaró Sheinbaum el viernes en su conferencia de prensa matutina habitual.

Los vuelos entre ambos países no están restringidos y las aeronaves pueden reabastecerse de combustible en México.

El jueves 12 de febrero, dos barcos con bandera mexicana que transportaban ayuda humanitaria ingresaron al puerto de La Habana después de que México se comprometiera a brindar asistencia a la isla, en medio de las amenazas de Estados Unidos anunciadas en enero de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba.

La Habana ha rechazado la afirmación del Trump de que Cuba representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

