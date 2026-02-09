Cuba reprime la libertad de expresión; SIP exige liberación de integrantes de “El4tico”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exige la liberación inmediata de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente llamado "El4tico" (El Cuartico), luego de su detención en Cuba.

En un comunicado, la SIP también reclama el cese de la persecución contra quienes ejercen de manera pacífica su derecho a informar, opinar y promover el pensamiento crítico en la isla.

Especialista explica por qué Cuba vive una crisis tras desabasto de combustible

¿Qué se sabe del arresto de los integrantes de "El4tico"?

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto "El4tico", espacio independiente de expresión, análisis y opinión sobre los principales problemas que afectan a habitantes de Cuba, fueron arrestados el 6 de febrero en la ciudad de Holguín durante un operativo policíal, de acuerdo con el medio 14ymedio.

Los oficiales registraron sus viviendas, decomisaron sus equipos electrónicos y los trasladaron a la Instrucción Penal de Holguín, conocida localmente como "Todo el mundo canta", debido a prácticas de tortura.

¿Cuál fue el último mensaje de Zayas?

Kamil Zayas Pérez se anticipó a su arresto y dejó un mensaje en sus redes sociales, el cual difundió un día después de su detención y dice lo siguiente:

"Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal. He hablado siempre sin odio, sin polarización, porque la idea central ha sido fomentar el pensamiento crítico".

Zayas Pérez catalogó a su propia detención como "arbitraria", "cobarde" y "previsible", por lo que exigía respeto al debido proceso, información sobre su estado de salud y su liberación, ya que su único crimen ha sido pensar con cabeza propia.

