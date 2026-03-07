Israel lanza nueva ola de ataques en Teherán, Irán; en Dubai evacúan edificios

El ejército israelí informó este sábado 7 de marzo que lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista en Teherán, la agencia de noticias Fars informó que los bombardeos tenían como objetivo una refinería de petróleo al sur de la ciudad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Israel lanza nueva ola de ataques en Irán

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon nuevas explosiones en la capital iraní y se observó un gran incendio al sur de Teherán donde se encuentran instalaciones de petróleo y gas.

Ante la ola de ataques, los edificios en Dubai fueron evacuados y se lograron interceptar los proyectiles. Los bombardeos ocurrieron después de que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan declarara que Irá en “el enemigo”

Además, se produjeron explosiones en Baréin y Abu Dhabi y Consejo de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos indicó que “los sistemas de defensa aérea están respondiendo actualmente a una amenaza de misiles”.

🚨 گزارش اولیه: ارتش اسرائیل موجی از حملات را علیه زیرساخت‌های رژیم تروریستی ایران در تهران آغاز کرد. pic.twitter.com/LGW5S339TB — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 7, 2026

Conflicto en Medio Oriente sigue escalando

Los iraníes llevan una semana sin acceso a internet y el país se enfrenta a un apagón casi total por lo que permanecen incomunicados y la situación sigue empeorando, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán Abbas Aragchi, acusó este sábado a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm.

Según la Agencia de Noticias de activistas de Derechos Humanos (SRANA) con sede en Estados Unidos tras los ataques de Irán y Estados Unidos, en Irán han muerto mil 172 personas, 194 son niños.

Israel lanza ataque directo contra Irán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.