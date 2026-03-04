Irán intentó matar a Donald Trump, pero él rió al último: EUA

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que Irán intentó asesinar al presidente Donald Trump, pero fue el mandatario quien "rió al último".

En conferencia de prensa desde el Pentágono, el secretario dijo que el Ejército estadounidense mató al dirigente iraní que encabezó la unidad responsable de una supuesta trama para asesinar al presidente Donald Trump en 2024.

Reportan que hijo de Alí Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán

Irán intentó matar a Trump en 2024

El secretario señaló que el líder de Irán que intentó matar a Trump ya fue asesinado y tras cuatro días de lucha en Medio Oriente se han registrado avances de la ofensiva y sin duda Estados Unidos pelea para ganar.

De acuerdo con The Guardian, los hechos se remontan a 2024 cuando los fiscales federales del Gobierno de Biden acusaron a un ciudadano iraní y a dos hombres de Nueva York de dirigir una operación por encargo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El secretario Pete Hegseth mencionó que dicho líder fue rastreado y eliminado, aunque ese no era el objetivo del operativo en ningún sentido. Sin embargo, acabó siendo parte de la lista.

EUA controla el cielo de Irán

El funcionario detalló que Estados Unidos logró tener el control total del cielo de Irán, es decir todo el espacio aéreo, sin que tuviera alguna oposición y en los próximos días habrá olas más grandes, más bombardeos.

"El enemigo ya no puede lanzar misiles con eficacia. Nuestras defensas aéreas tienen un amplio margen; podemos mantener esta lucha el tiempo que sea necesario. Nosotros fijamos el término".

