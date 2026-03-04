EUA destruye el primer buque enemigo desde la Segunda Guerra Mundial

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, informó que un torpedo norteamericano hundió un buque de Irán que creía estar a salvo en aguas internacionales, pero no fue así, por lo que es la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que las fuerzas estadounidenses "están ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad", y ejemplo de ello fue la destrucción del buque en el océano Índico.

¿Cómo fue el ataque al buque de Irán?

El ataque al buque se realizó el martes por la noche en aguas territoriales de Sri Lanka. El fragata iraní IRIS Dena con 180 tripulantes emitió una señal de ayuda antes de hundirse.

"Lo hundimos con un torpedo (lanzado de un submarino estadounidense). Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el secretario.

Rescate de sobrevivientes

La Marina de Sri Lanka acudió al llamado de auxilio y logró rescatar a 35 tripulantes heridos, mientras que 101 personas permanecen desaparecidas. Los heridos fueron llevados al Hospital Universitario Karapitiya y según el ministro de Relaciones Exteriores y responsables de la isla aseguraron que hay muy pocas esperanzas para encontrar a los otros miembros de la tripulación.