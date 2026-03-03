SRE: Van 121 mexicanos evacuados de Medio Oriente desde que estalló el conflicto

El conflicto en Medio Oriente ha escalado a un nivel en el que 14 países se encuentran en alerta por los ataques directos a su territorio. Es por eso que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha hecho todo lo posible para poner a salvo a los mexicanos en la zona, informando que, desde que comenzó el conflicto, han evacuado a un total de 121 connacionales por rutas terrestres.

Los mexicanos evacuados se encontraban en Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. Por su parte, la SRE informó que han gestionado el trabajo en las embajadas de la zona, las cuales siguen operando de forma normal, con el objetivo de ponerse en contacto con todos los mexicanos cercanos. Asimismo, destaca que todavía no hay registro de mexicanos heridos.

SRE planea evacuar a más mexicanos de Medio Oriente

La cancilleria detalla que el número de mexicanos evacuados aumentará en las próximas horas. De hecho, ya tienen programadas a más personas para salir de otros países en donde también ha crecido el conflicto.

También puntualizaron que la situación de cada mexicano se analiza de manera individual para garantizar una ruta segura de evacuación que puedan tener. De igual manera, detallaron que seguirán atentos a la evolución del conflicto, con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad de los connacionales.

El conflicto en Medio Oriente se mantiene

Luego de varios meses de amenazas e incluso años de tensión, la violencia estalló en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a la capital de Irán el pasado sábado 28 de mayo, en donde asesinaron al líder supremo iraní y a varios líderes militares.

Un día después, Irán respondió con ataques directos a las bases militares de Estados Unidos en todos los países de Medio Oriente, lo que aumentó las tensiones y aseguró que los ataques entre ambos países se mantengan después de cuatro días.

