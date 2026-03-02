El régimen iraní que cavó su propia tumba y la decisión de Trump de atacar

Desde la instauración de la República Islámica en 1979, Irán ha mantenido un régimen profundamente marcado por una alianza entre religión y poder militar que buscó mantener cohesión interna y desafiar a sus adversarios externos. Sin embargo, como subraya Leo Zuckermann, esta combinación terminó generando tensiones internas significativas y un aislamiento que, con el paso del tiempo, debilitó la estructura política y social del país.

El régimen, al priorizar la confrontación con Estados Unidos e Israel —además de su intervención en grupos aliados en la región— construyó una narrativa de resistencia que, con el tiempo, lo dejó sin aliados poderosos ni margen diplomático. A medida que se profundizaban sanciones económicas y presiones internacionales, la población iraní enfrentó un deterioro de condiciones que terminó revirtiéndose en protestas y resistencias internas, socavando la legitimidad del liderazgo clerical-militar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Este aislamiento no solo fue externo. Internamente, el régimen se enfrentó a desafíos sociales crecientes, especialmente entre jóvenes y sectores urbanos que cuestionaron tanto la represión como la falta de oportunidades. Lo que comenzó como una revolución con metas claras evolucionó hacia un sistema que, por su propia inflexibilidad, perdió parte de su base de apoyo y profundizó su dependencia en una estructura autoritaria difícil de sostener.

La decisión del gobierno de Donald Trump de ordenar un ataque militar no puede entenderse solo como una respuesta a una amenaza súbita; fue el resultado de años de acumulación de tensiones políticas, amenazas retóricas, apoyo a proxies en conflictos regionales y el deterioro de las relaciones diplomáticas. Trump, enfatizando la supuesta necesidad de neutralizar una amenaza persistente, optó por la fuerza en un momento en que el régimen iraní ya estaba políticamente debilitado y aislado entre la población y actores internacionales.

Este análisis no pretende simplificar la complejidad del conflicto, sino ofrecer una lectura de cómo las mismas decisiones del régimen iraní —su dogmatismo, su confrontación sistemática con Occidente, y su incapacidad para un giro pragmático— contribuyeron a una crisis que terminó por justificar, a ojos de sus adversarios, la acción militar. Más allá de la crítica geopolítica, queda planteado el debate sobre cómo los errores de gobernanza pueden, con el tiempo, cavar la tumba del mismo sistema que pretendían consolidar.

Hablar del ataque actual sin mirar cómo se gestó es quedarse en la superficie de una historia compleja. Zuckermann nos recuerda que los regímenes, como los actores humanos, no fallan por azar, sino por decisiones acumuladas y por la falta de adaptación. La crónica de Irán es también una advertencia para cualquier poder: cuando se renuncia a la flexibilidad diplomática y se apuesta todo a la confrontación, el desenlace puede ser el que hoy estamos presenciando.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.