Trámites en EUA: requisitos para extender la estadía con visa de turista

El gobierno de Estados Unidos permite que los visitantes que ingresan con visa de turista B-1/B-2 soliciten una ampliación temporal de su estadía. Esta medida ayuda a evitar que los viajeros permanezcan de manera irregular y asegura que cumplan con las leyes migratorias.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) revisa cada solicitud de forma individual. Presentar la petición no garantiza su aprobación, por lo que es esencial iniciar el trámite antes de que expire el periodo permitido indicado en el Formulario I-94.

Pasos y requisitos para solicitar la extensión de la visa de turista

Para que USCIS considere la solicitud, los turistas deben cumplir con ciertas condiciones y aportar la documentación correspondiente:

Haber ingresado legalmente a Estados Unidos y mantener un estatus migratorio vigente .

. No haber trabajado ni violado las condiciones de la visa.

Contar con un pasaporte vigente durante toda la extensión solicitada.

durante toda la extensión solicitada. Presentar el Formulario I-539 para extender o cambiar el estatus de no inmigrante.

para extender o cambiar el estatus de no inmigrante. Explicar de manera clara el motivo y la duración de la extensión solicitada.

solicitada. Aportar pruebas de solvencia económica , como extractos bancarios.

, como extractos bancarios. Incluir una carta de compromiso de regreso al país de origen.

al país de origen. Pagar la tarifa correspondiente .

. Completar el Formulario I-539A para cada dependiente menor, si corresponde.

Visas que no califican y advertencias clave

No todos los tipos de visa permiten solicitar una extensión de estadía. Según USCIS, están excluidos:

Visas C, D, K-1, K-2, S, TWOV, WT y WB.

Personas en tránsito, tripulantes, prometidos de ciudadanos estadounidenses y participantes de programas de exención.

Aquellos que hayan incumplido las condiciones migratorias, como trabajar sin autorización.

USCIS enfatiza que la falta de documentación completa o información incorrecta puede ocasionar el rechazo automático de la solicitud.

Mientras la solicitud está en evaluación, el solicitante mantiene un estatus legal siempre que haya cumplido con los plazos y requisitos establecidos, según USCIS.