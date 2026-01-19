La carta fantasma de Trump a Noruega desata polémica sobre Groenlandia

Una supuesta carta del presidente Donald Trump a Noruega ha generado revuelo internacional al sugerir que el republicano habría cuestionado la decisión del comité del Premio Nobel de la Paz de no otorgarle el reconocimiento. Según medios internacionales, la misiva incluiría un reclamo y vincularía la situación con un interés de Estados Unidos en Groenlandia.

El documento no presenta la firma de Trump y su autenticidad ha sido puesta en duda. Ante la controversia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que la carta es falsa y destacó que Trump considera a Groenlandia como un activo estratégico del país, negando cualquier relación con el Nobel.

La carta que envió Trump al primer ministro de Noruega es delirante. Se queja por no haber recibido el Nobel, amenaza con olvidarse de la paz y vuelve a insistir en anexarse Groenlandia. 70 millones votaron para que un ególatra millonario juegue a ser el amo del mundo. pic.twitter.com/5zoPXpBlVv — Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) January 19, 2026

El mensaje presuntamente filtrado también hacía referencia a la líder venezolana María Corina Machado, señalando que el premio no le fue otorgado en su lugar, y sugería que la situación podría justificar la consideración de anexar la isla de Groenlandia a Estados Unidos frente al interés que tendrían Rusia y China en la región.

La aclaración oficial busca poner fin a las especulaciones, pero la noticia continúa generando debate en medios y redes sociales sobre la veracidad de la carta y los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Ártico.

¿Por qué Groenlandia es un territorio estratégico para Estados Unidos?

Groenlandia, la isla más grande del mundo, ha sido durante décadas un territorio estratégico tanto por su ubicación en el Ártico como por sus recursos naturales. Estados Unidos mantiene interés en la región por su valor geopolítico y militar, especialmente ante la presencia de potencias como Rusia y China.

En 2019, se conoció que el presidente Donald Trump llegó a plantear públicamente la posibilidad de comprar Groenlandia a Dinamarca, lo que generó críticas diplomáticas y rechazo del gobierno danés. Esta intención despertó preocupación internacional sobre la soberanía del territorio y la estrategia estadounidense en el Ártico.

La isla alberga bases militares importantes y rutas marítimas que podrían facilitar el control de la región ártica. Por ello, cualquier movimiento político relacionado con Groenlandia suele generar atención mediática y debates sobre seguridad y relaciones exteriores.