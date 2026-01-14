Estados Unidos detiene entrega de visas para 75 países del mundo, Irán y Rusia en la lista

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países para tomar medidas contra los solicitantes que se consideren susceptibles de convertirse en una "carga pública".

La pausa indefinida a partir del 21 de enero se debe a la orden dirigida a los funcionarios consulares de rechazar visas bajo la ley vigente mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección e investigación.

¿En qué consiste la suspensión de entrega de visas?

En noviembre de 2025, el Departamento de Estado solicitó a funcionarios consulares a aplicar nuevas normas de selección en virtud de la "carga pública". La orden instruye denegar visas a los solicitantes que probablemente dependan de prestaciones públicas.

"La inmigración procedente de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimiento de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de extranjeros que se acogerían a la asistencia social y las prestaciones públicas".

¿En qué países se detuvo la entrega de visas?

Entre las naciones que sobresalen en la lista son las siguientes:



Somalia

Rusia

Irán

Afganistán

Brasil

Nigeria

Tailandia

Yemen

Irak

Egipto

EUA suspende entrega de visas a Irán en medio conflicto

La suspensión de procesamiento de visas llegó después del aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán luego de que Donald Trump amenazara con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de manifestantes.

Tras esta declaración del presidente estadounidense, el ministro de Defesa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtió que cualquier ofensiva estadounidense contra su territorio tendría como respuesta ataques directos contra bases militares de EUA en la región.

