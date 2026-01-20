Donald Trump amenaza con aranceles de hasta 25% a estos 8 países: “Deberán pagar hasta que...”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales del 10% a las exportaciones de ocho naciones europeas: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida entrará en vigor el próximo 1 de febrero y escalará al 25% a partir del 1 de junio, manteniéndose vigente de forma indefinida hasta que se concrete la compra total de Groenlandia por parte de Washington.

El mandatario justificó este gravamen como una represalia ante el despliegue militar europeo en la isla y como una herramienta de presión estratégica. "Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", sentenció Trump , subrayando que la integración del territorio es vital para la seguridad nacional estadounidense y el despliegue de su sistema de defensa.

Trump impone aranceles millonarios para forzar la adquisición de Groenlandia

La ofensiva comercial de Estados Unidos busca quebrar la negativa de Dinamarca a vender la isla, una transacción que Washington ha perseguido por más de 150 años. El presidente argumentó que sus aliados han sido subsidiados por décadas y que ahora deben "dar algo a cambio", calificando la actual defensa danesa como insuficiente. "Su única protección ahora mismo son dos trineos tirados por perros, y uno de ellos es nuevo", ironizó el mandatario en sus redes sociales.

Trump sostiene que el control estadounidense de la isla es la única vía para evitar que China y Rusia ganen terreno en el Ártico. Según el republicano, la situación actual es un "juego muy peligroso" para la supervivencia del planeta, y advirtió que los aranceles no se levantarán hasta que la soberanía de la isla sea transferida.

La "Cúpula Dorada" y la seguridad nacional de Estados Unidos

El argumento central de la Casa Blanca para esta anexión reside en la viabilidad técnica de su sistema de defensa "The Golden Dome" (Cúpula Dorada). Trump explicó que este complejo entramado de armamento ofensivo y defensivo, en el que se invierten cientos de miles de millones de dólares, solo puede operar a su máximo potencial si se incluye geográficamente a Groenlandia.

De acuerdo con el presidente, la ubicación de la isla es clave por "ángulos y límites" para proteger no solo a los Estados Unidos, sino también a Canadá. "Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego", afirmó, insistiendo en que la integración de este "pedazo sagrado de tierra" es un asunto de seguridad global que Dinamarca no puede gestionar por sí misma.

Noruega asegura que Premio Nobel no depende del gobierno

La Unión Europea prepara la "bazuca" comercial como respuesta

La reacción de la Unión Europea ha sido inmediata y unificada. Los ocho países afectados emitieron una declaración conjunta calificando la medida de "chantaje" y advirtiendo que los aranceles socavan las relaciones transatlánticas. Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, ya solicitó activar por primera vez el "instrumento anti-coerción", una herramienta legal apodada la "bazuca" que permite a Europa responder con:

Aranceles de represalia por valor de miles de millones de euros.

Restricciones al comercio de servicios y propiedad intelectual.

Veto a inversiones y contrataciones públicas para empresas estadounidenses.

Mientras tanto, los embajadores en Bruselas evalúan suspender acuerdos comerciales previos si Washington ejecuta la amenaza del 10% en febrero.

Rechazo social masivo: "Groenlandia no está en venta"

A pesar de la presión económica de Trump, la población local mantiene un rechazo contundente. Miles de personas se manifestaron este fin de semana en Copenhague y Nuuk bajo la consigna "¡ Groenlandia no está en venta!". Una encuesta de enero de 2025 confirma que el 85% de los groenlandeses se opone a ser parte de Estados Unidos, frente a solo un 6% que lo respalda.

Incluso dentro de Estados Unidos, la medida ha generado divisiones. Una delegación bipartidista del Congreso visitó la isla para escuchar a las autoridades locales, mientras algunos legisladores ya preparan proyectos para bloquear cualquier intento de anexión forzada, señalando que la cohesión de la OTAN está en riesgo por una disputa territorial que la mayoría de los aliados consideran un error estratégico.