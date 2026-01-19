Trump reprocha elección del Nobel y refuerza decisión sobre Groenlandia: “No estoy obligado a pensar en la paz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , provocó una nueva controversia internacional al asegurar que, tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a priorizar únicamente la paz en sus decisiones.

La declaración aparece en una carta enviada al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre; fue difundida por The New York Times a pocos días de que el mandatario acuda al Foro Económico Mundial (FEM).

Breaking News: President Trump told Norway’s prime minister that one reason he’s pushing to acquire Greenland is because he didn’t win the Nobel Peace Prize. https://t.co/iOa3GZSAbn — The New York Times (@nytimes) January 19, 2026

Trump muestra molestia por no recibir el Nobel de la Paz

En el mensaje, Trump expresa su molestia por no haber sido galardonado con el Nobel de la Paz , premio que —según afirma— merecía por haber contribuido a detener “ocho guerras y más”.

A partir de ello, sostiene que ahora puede enfocarse plenamente en lo que considera mejor para los intereses de Estados Unidos, incluso si ello implica medidas más duras en política exterior.

¿Por qué Groenlandia es clave para Trump?

Uno de los ejes centrales de la carta es la insistencia del presidente estadounidense en tomar control de Groenlandia , territorio ártico que pertenece al Reino de Dinamarca.

Trump argumentó que ese país europeo no tiene la capacidad de proteger la isla ante posibles amenazas de Rusia o China, además cuestionó la legitimidad histórica de su soberanía.

Para él, Groenlandia es estratégica por su ubicación geográfica y por su papel en la seguridad del Atlántico Norte. Además, la isla sería un punto fundamental para el sistema de defensa antimisiles que impulsa su administración, conocido como la “Cúpula Dorada”, un proyecto valuado en alrededor de 175 mil millones de dólares y que busca reforzar la protección del territorio estadounidense.

Trump reitera interés en anexar Groelandia

Aranceles y tensión con aliados europeos

El discurso no se quedó en el plano retórico. Este fin de semana, el mandatario estadounidense anunció la i mposición de aranceles de hasta 25% contra Dinamarca y otros siete países miembros de la OTAN que han enviado tropas para realizar ejercicios militares en Groenlandia.

La medida generó alarma en Europa y motivó reuniones de emergencia entre cancillerías y representantes de la Unión Europea.

En un comunicado conjunto, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido advirtieron que las amenazas estadounidenses ponen en riesgo las relaciones transatlánticas. Incluso se analiza la posibilidad de aplicar represalias comerciales contra productos de Estados Unidos, una decisión que podría afectar miles de millones de euros en intercambios comerciales.

La postura de Noruega y el Nobel

El gobierno noruego respondió que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente y no por el ejecutivo. El galardón de 2025 fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su labor en favor de la democracia en su país.

La polémica creció cuando Machado decidió entregar simbólicamente su medalla a Trump, gesto que fue rechazado por el Comité Nobel, el cual recordó que el premio es personal e intransferible.

