En Groenlandia yace un tesoro de minerales críticos y revela su valor estratégico

Groenlandia se ha convertido en un punto clave de la geopolítica global por sus vastos yacimientos de minerales críticos ocultos bajo el hielo ártico. Estos recursos resultan esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y la seguridad militar.

El debate se intensificó en 2025 y 2026, cuando Estados Unidos, Europa y China reforzaron su interés estratégico en la isla, territorio autónomo de Dinamarca ubicado en el Ártico.

¿Qué son estos minerales y por qué importan tanto?

Groenlandia posee tierras raras, litio, grafito y níquel, insumos básicos para baterías, energías limpias y electrónica avanzada. Estudios del GEUS y del USGS estiman decenas de millones de toneladas disponibles.

Expertos señalan que estos materiales permiten reducir la dependencia occidental de China, que domina extracción y procesamiento global, afectando mercados tecnológicos y cadenas de suministro.

La posición estratégica de Groenlandia en el Ártico

Además de minerales, Groenlandia ocupa un punto clave en rutas marítimas emergentes por el deshielo acelerado. El Ártico gana valor comercial y militar.

Estados Unidos opera allí la Base Espacial Pituffik, vital para defensa antimisiles y vigilancia espacial, reforzando su presencia ante Rusia y China.

La presión de Estados Unidos y la “diplomacia de aranceles”

Donald Trump retomó la idea de adquirir Groenlandia, argumentando razones de seguridad global. Anunció aranceles progresivos contra países europeos aliados.

La medida busca forzar negociaciones y asegurar control estratégico, aunque genera tensiones económicas y diplomáticas con Europa.

La respuesta firme de Europa y Groenlandia

Dinamarca y Groenlandia rechazaron cualquier venta, defendiendo la autodeterminación del territorio. Líderes europeos calificaron las amenazas como inaceptables.

Trump reitera interés en anexar Groelandia

La Unión Europea advirtió riesgos para la OTAN y el equilibrio global, mientras refuerza su presencia militar en la región ártica.

En resumen, Groenlandia representa mucho más que hielo, es una reserva estratégica de minerales vitales y un punto clave en la competencia por el Ártico. La tensión actual pone a prueba alianzas históricas y podría cambiar el equilibrio de poder global si no se resuelve por vías diplomáticas.

