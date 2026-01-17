Trump anuncia nuevos aranceles contra 8 países europeos tras rechazo a su propuesta sobre compra de Groenlandia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos amenazó a ocho países de Europa con imponer aranceles de hasta 25% hasta que se concrete una compra de Groenlandia.

"La paz mundial está en juego", enfatizó el mandatario. "China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto", explicó.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia "estarán sujetos a un impuesto adicional de 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos", anunció el republicano en su plataforma Truth Social .

Estos gobiernos se oponen a que el territorio danés, rico en minerales, situado a las puertas del Ártico y con una población de 57 mil habitantes, pase a ser estadounidense.

Trump acusa a países europeos de jugar un "juego muy peligroso"

"Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", advirtió. "Estos países, que están jugando este juego muy peligroso, generaron un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible", señaló.

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente", agregó.

Desde su regreso a la presidencia, el líder de la Casa Blanca ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales, para hacer frente a lo que Washington considera prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los países para que se alineen con las políticas de Estados Unidos.

El anuncio se produjo mientras miles de personas protestaban en la capital de Groenlandia y en Dinamarca contra sus intenciones de apropiación.

