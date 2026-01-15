EUA incauta buque “Verónica”, sexto petrolero en el Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron este jueves 15 de enero la incautación de un sexto buque petrolero en el marco de su campaña de seguridad marítima en el Caribe, dirigida a detener el tráfico de embarcaciones sancionadas que transportan crudo de procedencia cuestionada, principalmente vinculado a Venezuela.

La acción, parte de la denominada Operación Southern Spear , se efectuó sin confrontación y pone de manifiesto la intensificación de las estrategias navales en el hemisferio occidental, esto tras las operaciones en tierra en el país sudamericano.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Operación Southern Spear: presión marina en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos informó que el motor-tanquero Verónica fue abordado en una operación previa al amanecer en el mar Caribe por un grupo conjunto de infantes de marina y marinos que partieron del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78).

El abordaje se realizó sin incidentes y se sumó a una serie de interceptaciones que forman parte de esta ofensiva militar y de seguridad.

Objetivo: cumplir con la cuarentena en Venezuela

La operación, coordinada también con el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, busca hacer cumplir el “cuarentena” impuesto por la administración estadounidense a buques sancionados que supuestamente intentan violar las restricciones para transportar petróleo venezolano y de otros países sujetos a sanciones.

Las declaraciones oficiales subrayan que “el único petróleo que salga de Venezuela será aquel coordinado de forma adecuada y legal”, tal como lo ordenó el presidente Donald Trump .

Relación Venezuela-EUA

El presidente estadounidense sostendrá este mismo día un encuentro en Washington con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado .

Trump también reportó que tuvo una llamada con el liderazgo interino venezolano, la cual fue “constructiva”, abordando temas como petróleo, comercio y minería.

Además, Delcy Rodríguez , quien ejerce como presidenta interina en Caracas, confirmó un diálogo “productivo y cortés” con el mandatario estadounidense.

