Sube la tensión: EUA incautó otro buque petrolero frente a costa de Venezuela

La Guardia Costera de los Estados Unidos (EUA) incautó otro buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela , acción que se llevó a cabo un par de días después de que las mismas autoridades norteamericanas, interceptaran al petrolero conocido como Skipper en territorio venzolano.

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia Reuters, tres funcionarios estadounidenses confirmaron las acciones que se realizaron este sábado 20 de diciembre en aguas internacionales, esto tras las sanciones anunciadas por el presidente Donald Trump.

🚨#AlertaADN



‼️Estados Unidos interceptó otro buque en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, así o reportó la agencia Reuters pic.twitter.com/TZgQZcizbJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así fue la incautación de un buque de Venezuela por parte de EUA

Según con la información que ha comenzado a trascender a nivel internacional, los hechos se llevaron a cabo en coordinación con helicópteros y elementos del Ejército norteameriocano, los cuales sobrevolaron el buque como parte de las acciones de seguridad implementadas.

Pese a ello, hasta el momento no se ha brindado mayor información sobre lo que se logró incautar del petrolero de Venezuela , ni la zona exacta en la que se llevaron a cabo las acciones de las autoridades de EUA.

¿Cuántos buques ha incautado EUA a Venezuela?

Desde que se intensificaron las tensiones entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro , el gobierno de EUA ha incautado un total de dos buques petroleros sancionados en las costas de Venezuela.

Y es que es importante mencionar que hace un par de días el mandatario nortemaricano anunció un bloqueo en contra de 29 buques de petróleo venezolanos.

¿Por qué hay bloqueo a los buques petroleros de Venezuela?

El bloqueo a los buques petroleros de Venezuela por parte de EUA se dan como parte de las acciones implementadas para la “recuperación de activos”, los cuales fueron señalados como robados por el mismo mandatario norteameriano.

Maduro rechaza “grotesca” amenaza de EUA a Venezuela

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.