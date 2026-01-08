Lista de personajes famosos que comparten prisión con Nicolás Maduro

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, una prisión federal de Estados Unidos conocida por albergar a detenidos de alto perfil. Este reclusorio ha vuelto a estar en el centro de atención internacional tras la detención del mandatario venezolano, quien enfrenta cargos federales en ese país.

Conocido como un "infierno en la Tierra", el centro enfrenta denuncias por falta de personal, violencia constante, delincuencia interna y celdas precarias. A lo largo del tiempo ha alojado a figuras ampliamente conocidas del entretenimiento, la política, el crimen organizado y el mundo financiero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son los famosos recluidos en la misma cárcel que Nicolás Maduro?

Sean "Diddy" Combs

El famoso rapero, productor musical y empresario pasó por el MDC Brooklyn. Su presencia en el reclusorio llamó la atención mediática por su fama y, según reportes, por las críticas que expresó sobre las condiciones de la cárcel. Posteriormente fue sentenciado a cuatro años de cárcel por abusar de mujeres durante más de una década, fue enviado a otro recinto en Nueva Jersey.



Luigi Mangione

Considerado uno de los casos criminales de alto perfil en Estados Unidos, Mangione fue extraditado a Nueva York y permanece en el MDC mientras enfrenta cargos por el homicidio de Brian Thompson, ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare.



Tekashi 6ix9ine

El rapero Tekashi 6ix9ine —nombre artístico de Daniel Hernández— también está en el mismo centro de detención, cumpliendo una sentencia temporal tras violar los términos de su libertad condicional. En redes, el músico incluso bromeó sobre “formar un equipo de baloncesto” con otros detenidos mediáticos dentro de la prisión.



Ismael "El Mayo" Zambada

El cofundador del cártel de Sinaloa, detenido y a la espera de juicio en la justicia estadounidense por múltiples cargos de narcotráfico, figura entre los nombres de alto perfil que han pasado por esta cárcel. Asimismo Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien se le dio cadena perpetua por tráfico de drogas y lavado de dinero.

El MDC ha albergado previamente a personajes como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (liberado tras indulto presidencial), R. Kelly, Ghislaine Maxwell y Rafael Caro Quintero.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.