“Feliz Año Nuevo”; Nicolás Maduro llega esposado y “lesionado” a Nueva York, Estados Unidos

Luego de la detención de Nicolás Maduro durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero en Caracas, se han comenzado a revelar las primeras imágenes y videos del dictador venezolano siendo escoltado por elementos de la DEA y demás autoridades norteamericanas a su llegada a los Estados Unidos (EUA).

Uno de los videos que más polémica han generado a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, es en el que se aprecia a Maduro llegando a las instalaciones de la misma DEA en Nueva York. En la grabación, se escucha decir al ahora expresidente de Venezuela “happy new year” (feliz Año Nuevo) en tono “burlón”.

Esta misma grabación dejó ver que Nicolás Maduro presenta una lesión en una de sus piernas tras su detención en Caracas, Venezuela.

🇺🇸🇻🇪| Asi ingresaba Maduro a las oficinas de la DEA. pic.twitter.com/YaIlRQCtlh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 4, 2026

Imágenes y videos de Nicolás Maduro detenido

Más allá de este video en el que se aprecia al dictador venezolano llegando a suelo estadounidense, también se han revelado las primeras fotos de Maduro esposado y siendo escoltado por militares de los Estados Unidos.

A pesar de las imágenes y videos que se han comenzado a compartir en las diferentes plataformas de las redes sociales, es importante mencionar que varias de estas publicaciones han sido desmentidas por ser contenido creado con la Inteligencia Artificial (IA).

Esta es la imagen del día



Hasta ayer todopoderoso dictador Nicolás Maduro llegando a NY



Escoltado por agentes de la DEA tras su aterrizaje pic.twitter.com/0lZuiR0hEu — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 4, 2026

¿De qué se le acusa a Nicolás Maduro en EUA?

Nicolás Maduro es acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración de narcotráfico, así como corrupción y lavado de dinero por las autoridades de los Estados Unidos. Además, es señalado como uno de los principales líderes del llamado Cártel de los Soles en Venezuela.

El dictador venezolano comparecerá ante los juzgados norteamericanos en los próximos días, esto con la finalidad de comenzar con los procesos de investigación en su contra en suelo norteamericano.

¿Qué pasará con la presidencia en Venezuela?

Vale la pena mencionar que durante una conferencia de prensa emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, serán los mismos norteamericanos quienes “se harán cargo” de la política en Venezuela mientras se asegura una transición pacífica en favor de las y los venezolanos.

Unión Europea celebra detención de Nicolás Maduro

