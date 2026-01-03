Reportan muerte de 40 personas durante captura de Nicolás Maduro en Operación Martillo de Medianoche en Venezuela

Mueren 40 personas durante la Operación Martillo de Medianoche, un operativo militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La acción dejó al menos varios fallecidos, entre civiles y militares venezolanos, según fuentes oficiales venezolanas a The New York Times, y marca una escalada sin precedentes en la confrontación entre Washington y el gobierno venezolano.

¿Qué ocurrió durante la operación?

Tropas estadounidenses ingresaron de forma estratégica al palacio presidencial con helicópteros y fuerzas especiales. El objetivo fue extraer a Maduro y trasladarlo a Nueva York.

La operación duró pocas horas y no reportó muertes entre soldados estadounidenses, aunque sí heridos leves por fuego defensivo y metralla.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las autoridades venezolanas confirmaron al menos 40 muertos, entre personal de seguridad, militares y civiles que se encontraban en las inmediaciones del operativo.

Las cifras son preliminares y podrían aumentar conforme se verifiquen hospitales, morgues y reportes locales en Caracas y otras zonas cercanas.

¿Por qué EUA realizó esta acción?

El gobierno de Donald Trump justificó la operación como parte de su estrategia contra el narcotráfico y organizaciones que considera terroristas en la región.

Washington acusa a Maduro de encabezar una red criminal transnacional vinculada al tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

¿Qué impacto tiene para Venezuela y la región?

La captura genera un vacío de poder en Venezuela y eleva el riesgo de inestabilidad política y social en el corto plazo.

A nivel internacional, abre un debate sobre soberanía, legalidad y el uso unilateral de la fuerza en conflictos regionales.

¿Qué se espera en los próximos días?

Maduro enfrentará cargos federales en Nueva York, mientras el gobierno venezolano exige su liberación inmediata.

Detalles de la militar “Operación Martillo de Medianoche” de EUA para capturar al dictador Nicolás Maduro

Organismos como la ONU y la OEA analizan posibles violaciones al derecho internacional y sus consecuencias diplomáticas.

