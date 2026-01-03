ONU convoca reunión urgente tras detención de Maduro en operación de EUA en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a una reunión de emergencia el próximo lunes 5 de enero, luego del ataque aéreo de Estados Unidos en contra de Venezuela, en una operación en la que detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cecilia Flores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la operación militar fue un éxito y que ahora juzgarán a Nicolás Maduro por sus delitos como terrorista y líder de narcotráfico; sin embargo, varios países no están de acuerdo con su forma de actuar y lo consideran como un peligro para el derecho internacional.

ONU tendrá reunión de emergencia

Ante la clara violación al derecho internacional que realizó Estados Unidos en la operación militar, Colombia solicitó con urgencia una reunión de la ONU, la cual fue respaldada por Rusia y China en poco tiempo. Dicha reunión fue aprobada por pa presidencia del Consejo de Seguridad (la cual se rota y este mes de enero le corresponde a Somalia).

La reunión tendrá la obligación de discutir temas sobre las amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Tendrá lugar el lunes 5 de enero y comenzará a las 10:00 de la mañana, de acuerdo con el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por lo pronto, el portavoz general de la ONU, António Guterres, aseguró que las acciones militares de Estados Unidos son un "precedente peligroso", considerando que realizaron diferentes violaciones al derecho internacional, a pesar de que ellos lo justifican con un discurso diferente.

