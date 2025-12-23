¿Vas a viajar al Viejo Continente? Ciudades de España, Francia y otros países entre las más inseguras de Europa

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras y aunque Europa es uno de los destinos favoritos de muchos, es importante que consideres que varias ciudades del viejo continente son inseguras y aquí te contamos el top 10 de las que registran más robos al año.

Ciudades más inseguras de Europa

De acuerdo con Eurostat , Francia y España ocupan los primeros lugares en inseguridad por robos al registrar más de 20 mil casos al año, aquí la lista de las que más delitos reportaron:

Paris con 28 mil 426

Barcelona con 22 mil 457

Madrid con 12 mil 626

Bruselas con 5 mil 672

Marsella con 4 mil 995

Lisboa con 4 mil 805

Milán con 4 mil 482

Lyon con 3 mil 956

Valencia con 3 mil 672

Nápoles con 3 mil 468

En general, España figura entre los países con mayor tasa de robos con una media nacional de 131.8 robos por cada 100 mil habitantes.

¿Por qué París y Barcelona son las más inseguras?

La afluencia turística, la concentración urbana y carterismo elevan los niveles de delincuencia y aunque la mayoría de los robos no implican violencia, hay un alto riesgo de ser víctima en espacios públicos.

En Barcelona , los barrios como Las Ramblas, el Barrio Gótico y los alrededores de la Sagrada Familia son donde se registran más robos. Los carteristas actúan en el transporte público, aeropuertos y restaurantes.

Aunque las autoridades han reforzado la seguridad en la zona, se recomienda a las personas evitar llevar objetos de valor a la vista, cerrar bolsos y mochilas y mantener tu documentación en lugares seguros.

