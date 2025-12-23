¿Vas a viajar al Viejo Continente? Ciudades de España, Francia y otros países entre las más inseguras de Europa
Europa es uno de los destinos favoritos de los viajeros; pero no todo es color de rosa, pues hay varias ciudades que son inseguras.
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras y aunque Europa es uno de los destinos favoritos de muchos, es importante que consideres que varias ciudades del viejo continente son inseguras y aquí te contamos el top 10 de las que registran más robos al año.
Ciudades más inseguras de Europa
De acuerdo con Eurostat , Francia y España ocupan los primeros lugares en inseguridad por robos al registrar más de 20 mil casos al año, aquí la lista de las que más delitos reportaron:
- Paris con 28 mil 426
- Barcelona con 22 mil 457
- Madrid con 12 mil 626
- Bruselas con 5 mil 672
- Marsella con 4 mil 995
- Lisboa con 4 mil 805
- Milán con 4 mil 482
- Lyon con 3 mil 956
- Valencia con 3 mil 672
- Nápoles con 3 mil 468
En general, España figura entre los países con mayor tasa de robos con una media nacional de 131.8 robos por cada 100 mil habitantes.
¿Por qué París y Barcelona son las más inseguras?
La afluencia turística, la concentración urbana y carterismo elevan los niveles de delincuencia y aunque la mayoría de los robos no implican violencia, hay un alto riesgo de ser víctima en espacios públicos.
En Barcelona , los barrios como Las Ramblas, el Barrio Gótico y los alrededores de la Sagrada Familia son donde se registran más robos. Los carteristas actúan en el transporte público, aeropuertos y restaurantes.
Aunque las autoridades han reforzado la seguridad en la zona, se recomienda a las personas evitar llevar objetos de valor a la vista, cerrar bolsos y mochilas y mantener tu documentación en lugares seguros.
