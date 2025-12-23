inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cierran hasta nuevo aviso la carretera Peñón-Texcoco por accidente de pipa de gas en plenas vacaciones

¿Vas a viajar al Viejo Continente? Ciudades de España, Francia y otros países entre las más inseguras de Europa

Europa es uno de los destinos favoritos de los viajeros; pero no todo es color de rosa, pues hay varias ciudades que son inseguras.

Ciudades de Europa donde hay más robos
Ciudades de Europa más inseguras|Getty Images
Notas,
Internacional

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras y aunque Europa es uno de los destinos favoritos de muchos, es importante que consideres que varias ciudades del viejo continente son inseguras y aquí te contamos el top 10 de las que registran más robos al año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Ciudades más inseguras de Europa

De acuerdo con Eurostat , Francia y España ocupan los primeros lugares en inseguridad por robos al registrar más de 20 mil casos al año, aquí la lista de las que más delitos reportaron:

  • Paris con 28 mil 426
  • Barcelona con 22 mil 457
  • Madrid con 12 mil 626
  • Bruselas con 5 mil 672
  • Marsella con 4 mil 995
  • Lisboa con 4 mil 805
  • Milán con 4 mil 482
  • Lyon con 3 mil 956
  • Valencia con 3 mil 672
  • Nápoles con 3 mil 468

En general, España figura entre los países con mayor tasa de robos con una media nacional de 131.8 robos por cada 100 mil habitantes.

¿Por qué París y Barcelona son las más inseguras?

La afluencia turística, la concentración urbana y carterismo elevan los niveles de delincuencia y aunque la mayoría de los robos no implican violencia, hay un alto riesgo de ser víctima en espacios públicos.

En Barcelona , los barrios como Las Ramblas, el Barrio Gótico y los alrededores de la Sagrada Familia son donde se registran más robos. Los carteristas actúan en el transporte público, aeropuertos y restaurantes.

Aunque las autoridades han reforzado la seguridad en la zona, se recomienda a las personas evitar llevar objetos de valor a la vista, cerrar bolsos y mochilas y mantener tu documentación en lugares seguros.

Playas del caribe mexicano, las favoritas para las vacaciones de verano

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano

LO MÁS VISTO