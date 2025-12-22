Departamento de Justicia niega que Trump haya influido en el retiro de fotos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aseguró que el presidente, Donald Trump , "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

"Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", precisó a la cadena NBC.

Apenas 24 horas después de que el Departamento de Justicia divulgara los archivos de Jeffrey Epstein severamente censurados, se esfumaron 16 archivos del registro oficial, incluida una imagen especialmente sensible en la que Trump posaba con Epstein, Melania y Ghislaine Maxwell. pic.twitter.com/MpQ6yDknTf — GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ (@tavo2366) December 21, 2025

Blanche agregó que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".

Desaparición de las fotos de Epstein

Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein, donde también se podía ver como en un cajón abierto había varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño, reportó NBC.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano, quien ha asegurado que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

🚨BREAKING: Todd Blanche admits to breaking the law when asked why 15 files disappeared from DOJ's website, including Trump's photo.



He says he was "concerned about women" in photos but admits they weren't victims.



Law only allows VICTIM redactions.

pic.twitter.com/CfVwbHkro6 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 21, 2025

Blanche agregó que una vez que cumplan con las peticiones de las víctimas, volverán a publicar los archivos y defendió la labor del DOJ ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas entre los archivos, liberados en cumplimiento con una ley de transparencia aprobada por el Congreso y ratificada por Trump.

"Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein", indicó.

Blanche también advirtió que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación es "simplemente para proteger a las víctimas".

“You can see in that photo there are photographs of women. We learned after released it that there were concerns about those women.”



- Deputy AG Todd Blanche confirming that the women, shown in the photographs with Trump, are victims. pic.twitter.com/x8IXpgHMDp — Turnbull (@cturnbull1968) December 21, 2025

