Nuevas fotos del caso Epstein: Publican imágenes con Chomsky y Gates, junto a archivos comprometedores

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartieron cinco nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates y una captura de pantalla de una conversación sobre el aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.

En las fotografías, parte de un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein, también se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana.

Otras fotos muestran a Bill Gates mientras posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.

En la captura de pantalla compartida por los demócratas se lee una conversación: "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?".

NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public.



We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025

A continuación, se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima -18 años- altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida, que se encuentra en Rusia-.

La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.

Lugar, fechas o autores de las fotos de Epstein no están claros

La semana pasada los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres.

Estas cinco fotografías corresponden al material que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, citación judicial mediante, logró que el Departamento de Justicia comenzara a publicar material desclasificado de su investigación sobre Epstein a partir del pasado septiembre.

A su vez, el Congreso aprobó por amplia mayoría el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

"A medida que se acerca la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca", indicó en un comunicado el demócrata Robert García, miembro de la Comisión.

