Leyes secretas y desapariciones forzadas; ONU expone crisis y violaciones a derechos humanos en Venezuela

La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa agravándose sin señales de mejora, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El funcionario alertó sobre un entorno cada vez más restrictivo para la población, marcado por represión, crisis económica y un aumento de tensiones externas.

ONU alerta por limitaciones a la libertad de expresión

De acuerdo con el informe, desde junio se ha registrado un endurecimiento de las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Türk subrayó que el régimen venezolano ha aprobado leyes de emergencia cuyo contenido no ha sido hecho público, lo que impide evaluar si cumplen con los estándares del derecho internacional.

Para un público fuera de Venezuela , esto significa que el Ejecutivo concentra facultades extraordinarias sin supervisión independiente.

Represión en el espacio cívico y militarización de Venezuela

El Alto Comisionado denunció una intensificación de la represión contra el espacio cívico, es decir, contra periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y opositores.

Alertó también sobre una creciente militarización de la vida pública y el riesgo de más violencia en un país ya golpeado por la criminalidad. Su oficina ha recibido reportes de reclutamiento forzado para la Milicia Bolivariana, incluso de adolescentes y personas mayores, una práctica que vulnera derechos fundamentales.

ONU denuncia violaciones de los derechos humanos en Venezuela

Persecución y miedo social, la realidad del país sudamericano

Türk calificó como “profundamente preocupante” el uso de aplicaciones estatales que promueven denuncias entre vecinos o familiares, lo que fomenta el miedo y la autocensura en el país sudamericano .

Periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios enfrentan amenazas constantes, detenciones arbitrarias y, en muchos casos, el exilio.

“Cuando ellos se van, también se va la verdad y la rendición de cuentas”, advirtió el pasado martes 16 de diciembre.

Riesgos en cárceles: incomunicación y muertes bajo custodia de presos políticos

Las condiciones de detención siguen siendo críticas, con escasez de alimentos, medicinas y contacto con familiares. La ONU documentó al menos cinco muertes de personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024.

Además, se reportan traslados a lugares desconocidos y centros donde los detenidos permanecen incomunicados, sin acceso a abogados, lo que podría constituir desapariciones forzadas.

Retos de Venezuela en 2026: crisis económica y presión internacional

El informe también aborda la crisis económica: el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una inflación de hasta 270% en 2025, mientras el salario mínimo es insuficiente para cubrir la canasta básica.

Türk pidió revisar las sanciones económicas amplias y expresó preocupación por el aumento de la presión militar de Estados Unidos , al advertir que este tipo de confrontación suele afectar más a la población que a las élites en el poder.

Finalmente, lamentó que la ONU ya no cuente con personal internacional en Venezuela y reiteró su llamado al diálogo. “El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, concluyó.

