inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Dictan sentencia a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Trump ordena bloquear todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, el régimen de Venezuela funciona como una “organización terrorista extranjera” y por eso implementará la medida

Trump ordena bloquear los petroleros de Venezuela
Trump ordena bloquear los petroleros de Venezuela|Reuters
Notas,
Internacional

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

Este 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó un bloqueo total y completo a todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela, como una de las medidas más estrictas que ha implementado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El mismo Donald Trump compartió el mensaje a través de la red social de Truth Social, asegurando que esta medida se cumplirá al pie de la letra gracias a la fuerte presencia militar que tiene Estados Unidos en las costas venezolanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Donald Trump critica el régimen en Venezuela

El presidente estadounidense aseguró que Nicolás Maduro gobierna bajo un régimen ilegítimo, en donde, además de seguir en el cargo de manera antidemocrática, hace negocios con un petróleo proveniente de "campos robados", con actividades criminales.

Trump indica que el régimen venezolano utiliza los ingresos petroleros para financiar el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, y los asesinatos y secuestros, motivo por el que ha ordenado bloquear con efecto inmediato cualquier petrolero que entre o salga de sus costas.

De hecho, calificó a Venezuela como una organización terrorista extranjera, por la manera en la que opera y hace negocios. Aunque cabe destacar que el mandatario no compartió más detalles sobre cómo se realizará la medida de bloqueo total a los petroleros venezolanos, ni las autoridades que estarían a cargo de aplicarlo.

Para finalizar, Trump aseguró que los venezolanos en Estados Unidos, a quienes calificó como "criminales e ilegales", están siendo enviados de vuelta a Venezuela a un "ritmo acelerado", luego de que se les permitió la entrada durante la administración del expresidente Joe Biden.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Estados Unidos

LO MÁS VISTO