Trump ordena bloquear todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela

Este 16 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó un bloqueo total y completo a todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela, como una de las medidas más estrictas que ha implementado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El mismo Donald Trump compartió el mensaje a través de la red social de Truth Social, asegurando que esta medida se cumplirá al pie de la letra gracias a la fuerte presencia militar que tiene Estados Unidos en las costas venezolanas.

Donald Trump critica el régimen en Venezuela

El presidente estadounidense aseguró que Nicolás Maduro gobierna bajo un régimen ilegítimo, en donde, además de seguir en el cargo de manera antidemocrática, hace negocios con un petróleo proveniente de "campos robados", con actividades criminales.

Trump indica que el régimen venezolano utiliza los ingresos petroleros para financiar el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, y los asesinatos y secuestros, motivo por el que ha ordenado bloquear con efecto inmediato cualquier petrolero que entre o salga de sus costas.

De hecho, calificó a Venezuela como una organización terrorista extranjera, por la manera en la que opera y hace negocios. Aunque cabe destacar que el mandatario no compartió más detalles sobre cómo se realizará la medida de bloqueo total a los petroleros venezolanos, ni las autoridades que estarían a cargo de aplicarlo.

Venezuela is completely surrounded by the largest Armada ever assembled in the History of South America. It will only get bigger, and the shock to them will be like nothing they have ever seen before — Until such time as they return to the United States of America all of the Oil,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) December 16, 2025

Para finalizar, Trump aseguró que los venezolanos en Estados Unidos, a quienes calificó como "criminales e ilegales", están siendo enviados de vuelta a Venezuela a un "ritmo acelerado", luego de que se les permitió la entrada durante la administración del expresidente Joe Biden.

.@SecWar on the Venezuelan narcoterrorist strikes: "A highly successful mission to counter designated terrorist organizations... poisoning the American people for far too long. We're proud of what we're doing." pic.twitter.com/YXTAaAMlY9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 16, 2025

