Extrabajador de Harvard fue condenado a 8 años de prisión por vender restos humanos

El exgerente del depósito de cadáveres de la Escuela de Medicina de Harvard fue condenado a ocho años de prisión por robar y vender restos humanos donados para la investigación científica. La sentencia fue dictada el pasado 16 de diciembre por una corte federal de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia .

Se trata de Cedric Lodge , de 58 años, quien durante varios años aprovechó su cargo dentro de la institución para sustraer partes de cuerpos humanos sin autorización.

El caso ha causado indignación internacional por el abuso a la confianza de donantes y familiares que autorizaron el uso de los cuerpos con fines exclusivamente académicos.

Former Harvard Morgue Manager And Wife Sentenced For Trafficking Stolen Human Remainshttps://t.co/1fQHt38Jep pic.twitter.com/O68ov0wZ3s — FBI Philadelphia (@FBIPhiladelphia) December 17, 2025

¿Qué hizo Cedric Lodge?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Lodge se declaró culpable en mayo de traficar con restos humanos robados entre 2018 y marzo de 2020.

Los restos incluían órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas, los cuales eran extraídos de cadáveres que ya habían sido utilizados para investigación y docencia, pero que aún no eran eliminados conforme a los acuerdos de donación anatómica .

Lodge trasladaba los restos desde la morgue de Harvard, ubicada cerca de Boston, Massachusetts, hasta su casa en Nueva Hampshire, posteriormente los enviaba o entregaba a compradores en otros estados, como Pensilvania.

Participación de su esposa en la red de compradores

Con base en la investigación, en el esquema también participó su esposa, Denise Lodge, de 65 años, quien fue condenada a un año y un día de prisión. Ambos vendían los restos sin el conocimiento ni consentimiento de Harvard , de los donantes o de sus familias.

Las investigaciones revelaron que varios compradores revendían posteriormente los restos con fines de lucro, ampliando una red ilegal de tráfico humano.

Entre los implicados se encuentran Joshua Taylor y Andrew Ensanian, mientras que otros, como Jeremy Pauley, ya se declararon culpables y esperan sentencia.

La postura de Harvard tras la sentencia

La Escuela de Medicina de Harvard despidió a Cedric Lodge en mayo de 2023, tras conocerse los hechos. El FBI calificó el delito como “atroz” y subrayó que la sentencia busca dar justicia a las familias afectadas.

“La sentencia de hoy es un paso más para garantizar que quienes orquestaron y ejecutaron este atroz crimen sean llevados ante la justicia”, se pudo leer en el comunicado.

Además, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos advirtió que el envío de restos humanos por correo representó un riesgo sanitario para empleados y ciudadanos.

El caso fue investigado por el FBI , el Servicio Postal y autoridades locales; de acuerdo al comunicado, forma parte de una ofensiva mayor contra el tráfico ilegal de restos humanos en Estados Unidos, un delito poco visible pero profundamente perturbador.

