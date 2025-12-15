FBI frustra atentado terrorista “horrible” para fiestas de Año Nuevo en Estados Unidos

Un atentado terrorista previsto para las fiestas de Año Nuevo fue frustrado en Estados Unidos por el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), informó la fiscal general Pamela Bondi.

Este atentado habría cobrado varias vidas en distintos puntos y causado conmoción internacional, tal como pasó en Sídney, Australia, donde dos hombres dispararon contra la comunidad judía durante los festejos de Janucá.

Tiroteo en Australia deja, al menos, 16 muertos

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién realizaría el atentado terrorista?

De acuerdo con Bondi, el Frente de Liberación de la Isla Tortuga, grupo anticapitalista, pro-Palestina y de extrema izquierda se preparaba para cometer atentados con bombas en California en la víspera de Año Nuevo.

La población de California no era el único objetivo, sino también agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

🚨#AlertaADN



El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que, tras una investigación lograron frustrar un atentado terrorista planeado para las vísperas de Año Nuevo en Los Ángeles; hay cuatro personas detenidas https://t.co/lQWvAhZVtE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 15, 2025

¿Qué se sabe del atentado frustrado?

En conferencia de prensa, el FBI mencionó que la facción radical iban a atacar al menos cinco zonas de California con bombas que fabricarían en los siguientes días.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.