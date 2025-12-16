Apagón paraliza el centro de Monterrey y genera caos vial hoy 16 de diciembre por semáforos fuera de servicio

Un mega apagón hoy en el centro de Monterrey, Nuevo León ha dejado a la zona en oscuridad y provocado múltiples percances viales debido a la falla total de los semáforos en cruces clave.

Asimismo las lámparas permanecen fuera de servicio, lo que ha provocado una iluminación muy limitada en la zona. Diversos negocios optaron por cerrar sus instalaciones.

La interrupción del servicio eléctrico ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este martes 16 de diciembre de 2025.

Reportes ciudadanos indican que la falta de luz permanece en avenidas principales como Colón, Zuazua, Zaragoza y Madero, así como en las calles de Tapia, Doctor Coss, Escobedo, Emilio Carranza, Isaac Garza y Arteaga.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio y personal de la compañía continúa trabajando en la zona.

La paraestatal señaló que la falta de energía se debe a la salida de operación de un circuito de media tensión, situación que originó el mega apagón el centro de Monterrey y afectó a vecinos y comerciantes.

Se recomienda tener paciencia y precaución a los automovilistas.

