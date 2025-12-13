Aviones militares de EUA ingresan al espacio aéreo de Venezuela

Durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre medios y agencias internacionales dieron a conocer que un avión militar de los Estados Unidos (EUA) ingresó a territorio de Venezuela, esto en el marco de las declaraciones del presidente Donald Trump en las que anunció el inicio de las operaciones terrestres contra los cárteles venezolanos.

El paso de este avión militar por los cielos del país latinoamericano, ocurre tres días después de que dos aeronaves F-18 de EUA realizaran operaciones de sobrevuelo sobre las aguas del golfo de Venezuela por más de 40 minutos.

¿Qué aviones militares de EUA sobrevolaron el espacio aéreo de Venezuela?

De acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, de nueva cuenta se trataría de un avión F-18 el que sobrevoló sobre territorio de Venezuela durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre.

A pesar de ello, es importante destacar que hasta el momento y a más de 12 horas del reporte de estas operaciones militares de EUA en territorio venezolano, ninguna autoridad del país latinoamericano ni del norteamericano han confirmado las acciones antes mencionadas.

EUA incauta petróleo frente a costas de Venezuela

Donald Trump anuncia que pronto iniciarán operaciones por tierra en Venezuela

Fue el mismo viernes 12 de diciembre que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que muy pronto iniciarán las operaciones y “bombardeos” contra los cárteles de la drogra venezolanos.

El mandatario norteamericano señaló que los objetivos principales del Gobierno de EUA son los miembros de cárteles de la droga y organizaciones criminales dedicadas al trasiego de narcóticos.

“No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, señaló Donald Trump desde la Casa Blanca.

