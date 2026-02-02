Trump asegura que México dejará de enviar petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa este lunes 2 de febrero que México dejará de enviarle petróleo a Cuba y que su gobierno se mantiene en negociaciones con la isla para poder llegar a un acuerdo.

Desde Washington, el mandatario aseguró que hay platicas con el Gobierno de La Habana para ponerle fin al embargo de petróleo en Cuba, destacando que su situación económica por la que atraviesan es muy complicada. "Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota", apunto.

Pemex tenía programado el envío de un buque de petróleo a Cuba durante el mes de enero, el cual fue cancelado de última hora sin brindar explicaciones. Se espera que el envío de febrero también sea suspendido, y todo sería por la orden ejecutiva de Donald Trump de imponer aranceles a cualquier país que le envíe crudo a Cuba.

Cuando el presidente estadounidense fue cuestionado al respecto, aseguró que "México dejará de enviarles petróleo", para después explicar que la falta de este producto obligará a Cuba a tener que llegar a un acuerdo con Washington.

Gobierno de México mantendría envíos de "ayuda humanitaria" a Cuba

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había declarado que México mantendrá envíos de ayuda humanitaria a Cuba Cuba , mientras que mantendrá negociaciones por vías diplomáticas para conseguir permisos para suministrar combustible a la población de la isla.

Por lo pronto, México se concentraría en enviar alimentos e insumos fundamentales a Cuba, en un envío coordinado por la Secretaría de Marina que estaría agendado para la primera semana de febrero.

