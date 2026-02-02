Nuevo triunfo de la derecha; Laura Fernández se perfila como la próxima presidenta de Costa Rica

Laura Fernández Delgado se convirtió en la nueva presidenta electa de Costa Rica tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un escenario poco frecuente en ese país centroamericano, donde normalmente se requiere una segunda ronda.

Con cerca del 48% de los votos, la candidata del partido Pueblo Soberano logró una ventaja suficiente para asumir el poder el próximo 8 de mayo, sin necesidad de balotaje.

Su triunfo también consolida la continuidad del proyecto político del presidente saliente Rodrigo Chaves , una figura con niveles de aprobación superiores al 50%, de acuerdo con encuestas citadas durante la campaña.

Right-wing populist Laura Fernandez won a commanding victory in Costa Rica's general elections, while her ruling party is set to gain a majority in Congress https://t.co/rgNjbzFPW9 pic.twitter.com/IbyqPPq1OT — Reuters (@Reuters) February 2, 2026

Elecciones en Costa Rica: resultados y nuevo equilibrio político

Además del triunfo presidencial, el partido Pueblo Soberano obtuvo 30 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, lo que le da una base sólida para gobernar.

En segundo lugar quedó Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional, con poco más del 32% de los votos, mientras que otras fuerzas quedaron muy rezagadas.

Es importante entender que Costa Rica tiene un sistema democrático sin ejército y con instituciones electorales altamente autónomas. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es una de las autoridades más respetadas del país y confirmó que la jornada se desarrolló sin incidentes graves.

Una mujer de derecha llega a la presidencia del país centroamericano

Laura Fernández se ubica en la centroderecha del espectro político costarricense, una posición que puede entenderse como una combinación de liberalismo económico, conservadurismo social y discurso de orden institucional.

Su partido, Pueblo Soberano, defiende el libre mercado, la atracción de inversión privada y la disciplina fiscal, al tiempo que mantiene una postura crítica frente al crecimiento del Estado.

En lo social, Fernández ha hecho referencias constantes a la defensa de la familia y “la vida”, elementos que en Costa Rica suelen asociarse con posturas conservadoras.

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica?

Fernández, de 39 años, es politóloga por la Universidad de Costa Rica y cuenta con especialización en políticas públicas. Llegó a la contienda presidencial sin experiencia electoral previa, pero con una trayectoria técnica dentro del gobierno, donde fue ministra de Planificación y posteriormente ministra de la Presidencia.

Durante la campaña se presentó como la “heredera” política de Rodrigo Chaves, apostando por un mensaje de continuidad más que de cambio. Ese vínculo le permitió capitalizar la popularidad del mandatario, aunque también le plantea el reto de gobernar con autonomía.

Seguridad y mano dura contra el crimen organizado

Uno de los ejes centrales de su programa es la seguridad. Costa Rica enfrenta un aumento histórico de la violencia vinculada al narcotráfico, un fenómeno relativamente reciente para un país sin ejército y con larga tradición democrática.

Fernández ha planteado medidas de mano dura, incluyendo la posibilidad de suspender garantías constitucionales en zonas específicas y avanzar en la construcción de una cárcel de alta seguridad, inspirada en el modelo aplicado en El Salvador.

