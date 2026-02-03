Encuentro en la Casa Blanca abre una nueva etapa entre Trump y Petro para reducir tensiones bilaterales

Donald Trump describió como “muy buena reunión” el encuentro que sostuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, en un diálogo que marcó un giro tras meses de confrontación verbal y amenazas entre ambos líderes.

El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada en la Oficina Oval, duró casi dos horas y fue el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios, quienes mantienen visiones opuestas en temas de seguridad y política regional.

¿Por qué se reunieron los mandatarios de EUA y Colombia?

El encuentro respondió a la necesidad de recomponer la relación bilateral, afectada por acusaciones mutuas en torno al narcotráfico y la seguridad regional. Ambos gobiernos reconocieron la importancia estratégica de la cooperación.

El diálogo permitió reducir tensiones previas y establecer un canal directo entre los presidentes, algo clave para evitar escaladas diplomáticas futuras.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Trump tras la visita de Petro?

Trump afirmó que se llevaron “muy bien” y calificó a Petro como “fantástico”, pese a reconocer que no son amigos cercanos. Subrayó que avanzaron en varios temas sensibles.

Estas declaraciones contrastaron con su retórica previa y enviaron una señal de distensión a la región.

Temas principales que discutieron en la reunión

Ambos mandatarios abordaron:



Cooperación en la lucha contra el narcotráfico

Contención de pandillas y grupos criminales vinculados a Venezuela

Posibles medidas relacionadas con sanciones

(Trump mencionó que están trabajando en eso, aunque sin dar detalles específicos)



La conversación abrió la puerta a enfoques coordinados, aunque sin anuncios concretos.

Antecedentes de la tensión EUA-Colombia

En meses recientes, Trump acusó a Petro de facilitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, mientras el mandatario colombiano criticó operaciones estadounidenses en la región.

El encuentro evitó confrontaciones públicas y permitió un diálogo directo.

¿Cuáles fueron las reacciones de Petro?

Petro calificó la reunión como positiva y sin humillaciones, destacando un ambiente constructivo pese a las diferencias.

El mensaje reforzó la idea de respeto mutuo entre gobiernos ideológicamente distantes.

¿Qué significa esto para las relaciones bilaterales?

La cita marca un punto de inflexión hacia la cooperación, especialmente en seguridad regional.

Aunque persisten diferencias, el tono cordial abre la posibilidad de acuerdos futuros entre Estados Unidos y Colombia.

