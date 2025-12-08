Costas de Japón se sacuden por terremoto de magnitud 7.6, se activó alerta de tsunami

El terremoto de magnitud 7.6 tuvo como epicentro la costa este de la prefectura de Aomori, aproximadamente a 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe, con una profundidad de 50 kilómetros.

Tras el terremoto, las autoridades dieron la orden de evacuar inmediatamente a un lugar seguro a la gente que se encontraba en las costas.

En un principio se estimó que el terremoto había sido de una magnitud de 7.2

El tren bala suspendió su servicio de manera monetánea