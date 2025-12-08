Costas de Japón se sacuden por terremoto de magnitud 7.6, se activó alerta de tsunami
Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa norte de Japón y como medida preventiva se activó la alerta de tsunami; el servicio del tren bala fue suspendido.
El terremoto de magnitud 7.6 tuvo como epicentro la costa este de la prefectura de Aomori, aproximadamente a 80 kilómetros al este-noreste de Hachinohe, con una profundidad de 50 kilómetros.
- Tras el terremoto, las autoridades dieron la orden de evacuar inmediatamente a un lugar seguro a la gente que se encontraba en las costas.
- En un principio se estimó que el terremoto había sido de una magnitud de 7.2
- El tren bala suspendió su servicio de manera monetánea