Deslave sepulta autobús en el norte de la India y deja muertos

Al menos 15 personas murieron la noche del martes 7 de octubre después de que un deslave sepultara un autobús de pasajeros en el estado de Himachal Pradesch, en el norte de la India después de las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

La presidenta de la India, Draupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi, ofrecieron sus condolencias a los familiares de los fallecidos y pidieron a la población tener precauciones a la hora de transitar en las zonas montañosas.

De acuerdo con los primeros reportes, un deslave se produjo justo en el instante que pasaba la unidad de transporte por el tramo montañoso. En el autobús viajaban entre 20 y 25 pasajeros. Entre los fallecidos se han confirmado 9 hombres, cuatro mujeres y dos niños.

Karam Sinh, subcomandante de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres dijo a medios locales que las operaciones continuarán hasta que se encuentren a todas las personas que viajaban en la unidad.

