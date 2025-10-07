inklusion.png Sitio accesible
Israel hace sonar las sirenas para conmemorar los dos años del ataque de Hamás contra bases militares

Israel conmemora el 2º aniversario del ataque en bases militares y kibutz, recordando a las mil 200 víctimas y exigiendo la liberación de rehenes en Gaza.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El gobierno de Israel activó sirenas en todo el territorio para honrar a las víctimas del 7 de octubre de 2023
  • Murieron mil 200 personas en el mayor atentado terrorista de la historia del país contra bases militares y asentamientos civiles
  • Familias de rehenes en Gaza protestaron durante la conmemoración y exigieron negociaciones con Netanyahu para liberar a los 251 secuestrados
  • Líderes internacionales se unieron a Israel en la condena al extremismo de Hamás
  • Negociaciones en Egipto buscan un alto al fuego en la ofensiva contra Gaza
  • Sobrevivientes del ataque compartieron testimonios en ceremonias, subrayando el impacto psicológico del trauma en comunidades afectadas por cohetes, secuestros y la respuesta militar en la Franja de Gaza
Israel
Guerra
