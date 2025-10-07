Israel hace sonar las sirenas para conmemorar los dos años del ataque de Hamás contra bases militares

El gobierno de Israel activó sirenas en todo el territorio para honrar a las víctimas del 7 de octubre de 2023
Murieron mil 200 personas en el mayor atentado terrorista de la historia del país contra bases militares y asentamientos civiles
Familias de rehenes en Gaza protestaron durante la conmemoración y exigieron negociaciones con Netanyahu para liberar a los 251 secuestrados
Líderes internacionales se unieron a Israel en la condena al extremismo de Hamás
Negociaciones en Egipto buscan un alto al fuego en la ofensiva contra Gaza
Sobrevivientes del ataque compartieron testimonios en ceremonias, subrayando el impacto psicológico del trauma en comunidades afectadas por cohetes, secuestros y la respuesta militar en la Franja de Gaza