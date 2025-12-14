Dos estudiantes muertos y nueve heridos tras tiroteo en la Universidad de Brown

Autoridades de Rhode Island detuvieron a una persona por el tiroteo en la Universidad de Brown.

El ataque dejó dos muertos y nueve heridos , la mayoría estudiantes.

, la mayoría estudiantes. El tiroteo ocurrió en un aula del edificio de ingeniería durante exámenes finales.

durante exámenes finales. El campus y zonas cercanas fueron acordonados mientras se buscaba al sospechoso.

mientras se buscaba al sospechoso. Las autoridades creen que el atacante usó una pistola y continúa la investigación.

