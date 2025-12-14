Dos estudiantes muertos y nueve heridos tras tiroteo en la Universidad de Brown
Tiroteo en la Universidad de Brown dejó dos muertos y nueve heridos; hay un detenido y el campus fue evacuado mientras siguen las investigaciones.
Autoridades de Rhode Island detuvieron a una persona por el tiroteo en la Universidad de Brown.
- El ataque dejó dos muertos y nueve heridos, la mayoría estudiantes.
- El tiroteo ocurrió en un aula del edificio de ingeniería durante exámenes finales.
- El campus y zonas cercanas fueron acordonados mientras se buscaba al sospechoso.
- Las autoridades creen que el atacante usó una pistola y continúa la investigación.
