Caso Jeffrey Epstein: Revelan nuevas fotos con Trump, Clinton, Gates y otras figuras poderosas

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han publicado una serie de fotografías tomadas en la propiedad de Jeffrey Epstein, las cuales muestran vínculos entre el fallecido financiero y diversas figuras influyentes, incluidos Donald Trump y Bill Clinton, así como el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon.

En las imágenes también se observa al exsecretario del Tesoro Larry Summers, el cofundador de Microsoft Bill Gates y el cineasta Woody Allen.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De las 19 imágenes divulgadas este viernes, el republicano figura en tres de ellas, además de aparecer en una imagen que muestra una caricatura del rostro del mandatario en envoltorios de "Condones Trump", con un precio de 4,50 dólares por unidad.

En un retrato se le ve acompañado de seis mujeres cuyos rostros fueron cubiertos, aunque no se ha aclarado si alguna de ellas fue víctima de Epstein. Asimismo hay otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

Otras fotos distribuidas muestran a Steve Bannon y Epstein haciéndose una foto en un espejo; a Bill Clinton con Epstein, Maxwell y otra pareja; y al multimillonario tecnológico Bill Gates con el príncipe Andrés.

Las imágenes muestran la amplitud del círculo de gente rica y poderosa entre la que se movía el financiero pederasta.

Las fotos publicadas no muestran ninguna conducta sexual inapropiada ni a menores. Sin embargo, la cronología y los detalles de cuándo y dónde se tomaron estas imágenes siguen sin estar claros.

Atención sobre los documentos de Epstein tras la orden de Trump

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein. "Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!", demandaron.

El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

En los últimos días, tres jueces federales han permitido la publicación de documentos judiciales relacionados con los casos de ambos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.