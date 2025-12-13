Tiroteo en la Universidad de Brown deja dos muertos y ocho heridos

inklusion.png Sitio accesible
El sábado 13 de diciembre de 2025, un tiroteo sacudió el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, dejando un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y ocho heridas en estado crítico pero estable.|Reuters
Internacional

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El tiroteo registrado el sábado 13 de diciembre de 2025 sacudió el campus de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, durante la temporada de exámenes finales. El ataque dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y ocho heridas, todas hospitalizadas en condición crítica pero estable.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:22 p.m., cuando la institución emitió una alerta por tirador activo cerca del edificio Barus & Holley, donde se realizaban evaluaciones académicas. El ataque generó pánico entre estudiantes y personal.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Las detonaciones se reportaron dentro y en las inmediaciones del edificio académico. Estudiantes se refugiaron en aulas y oficinas por horas mientras se activaba el confinamiento.

El episodio expuso la vulnerabilidad de espacios educativos incluso bajo protocolos vigentes, en un momento de alta concentración estudiantil.

Balance de víctimas y atención médica

Autoridades municipales confirmaron dos muertes y ocho heridos trasladados a hospitales locales. No se han revelado identidades ni vínculos con la universidad.

La atención médica y el apoyo psicológico se activaron de inmediato para la comunidad afectada.

Búsqueda del sospechoso

El presunto atacante huyó a pie y no ha sido detenido. La policía, con apoyo del FBI y la ATF, revisa cámaras y solicita colaboración ciudadana.

La falta de un arresto mantiene la investigación abierta y en desarrollo.

¿Qué dicen las autoridades locales?

Brown activó su protocolo de emergencia y estableció centros de reunificación. El gobernador pidió evitar la zona.

El caso se suma a otros tiroteos en campus de Estados Unidos en 2025, reavivando el debate sobre seguridad universitaria.

