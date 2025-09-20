“Van a suceder cosas malas": Trump exige a Afganistán devolver la base aérea de Bagram

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump , aseguró este sábado 20 de septiembre que su administración exige recuperar el control de la base aérea de Bagram, actualmente bajo dominio de los talibanes en Afganistán.

Su mensaje se difundió a través de su cuenta de Truth, donde advirtió: “Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡VAN A SUCEDER COSAS MALAS!”.

Importancia estratégica de Bagram

Ubicada a 44 kilómetros al norte de Kabul, Bagram fue la principal base militar estadounidense en Afganistán durante más de 20 años.

La instalación, considerada una de las más grandes del mundo, desempeñó un papel central en las operaciones de Estados Unidos y la OTAN hasta la retirada de las tropas en 2021 bajo el mandato del expresidente Joe Biden .

Trump insiste en recuperar la base militar

Trump ha insistido en la relevancia estratégica de la base, señalando que se encuentra a apenas una hora de las instalaciones donde China fabrica armas nucleares.

Según reportes del South China Morning Post , esta cercanía convierte a Bagram en un punto clave para la seguridad y defensa estadounidense en la región.

Negociaciones con los talibanes

Tras la salida de las fuerzas estadounidenses, la base quedó bajo el control del Ministerio de Defensa afgano, ahora liderado por los talibanes .

El presidente señaló que la recuperación de Bagram responde tanto a intereses de seguridad como a necesidades de colaboración con funcionarios afganos.

No obstante, hasta el momento, no se conocen detalles precisos sobre el estado de las negociaciones o las condiciones que pondrían los talibanes para permitir el regreso estadounidense.

Las autoridades afganas han negado las afirmaciones de Trump sobre un supuesto control chino de la base.

China se posiciona sobre la exigencia de EUA

China advirtió que un retorno de tropas estadounidenses podría aumentar la tensión regional y complicar la estabilidad en Asia Central.

Por otro lado, analistas estadounidenses consideran que recuperar al menos una presencia limitada podría ser clave para contrarrestar la influencia de China y otros actores en Afganistán.

Expertos también señalan que cualquier intento de regresar a Bagram enfrentará desafíos diplomáticos y logísticos significativos, dada la compleja situación política y militar en Afganistán tras la retirada estadounidense.

El futuro de Bagram

Bagram sigue siendo un activo estratégico en la región. La decisión de Estados Unidos sobre su recuperación podría redefinir la dinámica geopolítica en Asia Central y marcar un nuevo capítulo en las relaciones con Afganistán y China.

Por ahora, Trump mantiene su postura firme, dejando claro que la base sigue siendo un tema prioritario para su agenda internacional.

