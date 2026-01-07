Eduardo “N”, exfuncionario ligado a Genaro García Luna, es detenido en Puebla

La Fiscalía General de la República anunció la detención de Eduardo "N", un exfuncionario que es señalado por los delitos de peculado y delincuencia organizada, ligado a los casos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna .

La detención de Eduardo "N" ocurrió en Puebla, en un operativo en el que los elementos de seguridad cumplieron con la orden de aprehensión en su contra. La FGR también informó que el detenido es acusado por realizar los delitos anteriormente mencionados del 2008 al 2013.

FGR anuncia detención de Gerardo "N"

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR , brindó detalles sobre la detención. Específicamente, detalla que Eduardo "N" suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, en operaciones que implicaron recursos de procedencia ilícita.

Estos delitos fueron cometidos mientras Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos, era servidor público, por lo que las actividades de Gerardo "N" habrían estado estrictamente ligadas con los delitos de peculado y delincuencia organizada.

Genaro García Luna fue condenado a 38 años de prisión

Recordemos que en octubre de 2024, Genaro García una fue condenado a 38 años y 8 meses de cárcel en Estados Unidos, al ser encontrado culpable de tener vínculos con el narcotráfico durante su gestión como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

El proceso legal de García Luna comenzó en el 2019 y, luego de presentar pruebas, se determinó que sus acciones en cuanto a estrategias de seguridad en México estuvieron coludidas con el crimen organizado, específicamente, con el Cártel de Sinaloa , de quienes habría aceptado sobornos millonarios.

Con esto, García Luna habría pactado con el crimen organizado para no interferir en sus operaciones, facilitando el tráfico de drogas, sobre todo, a Estados Unidos; a la par, se habría centrado en "eliminar" miembros de carteles rivales en la famosa "guerra contra el narco".

