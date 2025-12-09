Australia prohíbe uso de redes sociales a menores de 16 años; adolescentes critican la medida

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite la comunicación con personas de cualquier parte del mundo; sin embargo, en Australia las redes sociales como Facebook y TikTok y otras deberán remover a los usuarios menores de 16 años o recibirán fuertes multas. Esta medida ha generado un fuerte debate pues consideran que no detiene el problema de raíz.

Australia prohíbe redes sociales a menores

El primer ministro Anthony Albanese dijo que los jóvenes estás expuestos a muchos riesgos en redes sociales. Además, destacó que esto ayudará a que los menores dejen de pasar tanto tiempo en el teléfono y comiencen a interesarse por otras actividades como practicar un deporte, aprender a tocar in instrumento o leer un libro.

Para las empresas que incumplan con esta nueva norma se les podrían aplicar multas de 49.5 millones de dólares australianos que equivalen a alrededor de 584 millones de pesos.

Riesgos por el uso de redes sociales

Durante una consulta nacional coordinada por ONU Juventud Australia, Satara Uthayakumaran escucharon a 5 mil jóvenes quienes señalaron que las redes sociales pueden llegar a servir como apoyo emocional y social, especialmente para adolescentes de comunidades rurales, indígenas o con discapacidad.

Además, los adolescentes son conscientes de los riesgos que hay en internet como el grooming, acoso, desinformación y radicalización o contenidos misóginos.

Algunos jóvenes señalaron que debería haber una mayor responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas y apostar por la alfabetización digital. También indicaron que no tiene sentido prohibir las redes sociales y dejar intactos los algoritmos que impulsan el contenido nocivo para generar clics.

