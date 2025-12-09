Trump amenaza a México con arancel del 5%

Donald Trump acusó a México de violar el Tratado de Aguas al no entregar 200 mil acres-pies pendientes antes del 31 de diciembre.

El presidente afirmó que el incumplimiento afecta a agricultores y ganaderos de Texas , quienes dependen de ese recurso.

Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a México si no libera el volumen de agua estipulado en el acuerdo binacional.

El Gobierno de México respondió que enfrenta condiciones severas de sequía, lo que ha limitado su capacidad para cumplir con la entrega.

Trump insistió en que México debe "arreglar esto ya", asegurando que cada retraso perjudica más a los productores estadounidenses.

