Trump amenaza a México con arancel del 5%
Trump acusa a México de incumplir el Tratado de Aguas y amenaza con aranceles de 5%; Gobierno Federal argumenta sequía y limitaciones hídricas.
Donald Trump acusó a México de violar el Tratado de Aguas al no entregar 200 mil acres-pies pendientes antes del 31 de diciembre.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
- El presidente afirmó que el incumplimiento afecta a agricultores y ganaderos de Texas, quienes dependen de ese recurso.
- Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a México si no libera el volumen de agua estipulado en el acuerdo binacional.
- El Gobierno de México respondió que enfrenta condiciones severas de sequía, lo que ha limitado su capacidad para cumplir con la entrega.
- Trump insistió en que México debe “arreglar esto ya”, asegurando que cada retraso perjudica más a los productores estadounidenses.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.