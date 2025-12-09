Ofrecen 15 millones por exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa

El exatleta olímpico Ryan James Wedding es buscado por la embajada de Estados Unidos en México debido a que se le involucra con el Cártel de Sinaloa y se presume que vive en México.

EUA busca a exatleta olímpico vinculado al narco

Ryan James Wedding es uno de los 10 criminales más buscados por el FBI debido a que es un aliado directo del Cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de cocaína y se le vincula con homicidios.

El exsnowborder olímpico canadiense compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y según la información es responsable de Cártel de Sinaloa traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para distribuirlas en Estados Unidos y Canadá.

Según el FBI, utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narco. Emplea métodos sofisticados para la planificación y ejecución de asesinatos demostrando un gran nivel de coordinación y crueldad lo que lo convierte en uno de los criminales más peligrosos del mundo.

Se le vincula con homicidios cometidos entre 2023 y 2025; dos asesinatos en Ontario, un crimen en las cataratas de Niágara y el homicidio de un testigo federal en Colombia.

Ofrecen recompensa de 15 millones de dólares

Mediante un video, las autoridades solicitaron a la población comunicarse a la embajada de Estados Unidos para brindar información sobre Wedding a través del número 55-25-79-20-00, posteriormente presionar "cero" y cuando el operador responda, mencionar que se cuenta con información sobre Ryan James.

El pasado 19 de noviembre, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el incremento de la recompensa por Wedding y ahora es de 15 millones de dólares es decir alrededor de 272 millones de pesos. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México colaboran para dar con este delincuente.

