Elefantes ayudan a limpiar escombros en Indonesia tras inundaciones

Al menos cuatro elefantes de Sumatra fueron usados para limpiar los escombros que dejaron las graves inundaciones en Meureudu, Pidie Jaya, Indonesia , ya que debido a su gran fuerza se pueden levantar objetos sin ayuda de maquinaria y sin necesidad de usar gran cantidad de personas.

Fueron funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia quienes usaron elefantes de Sumatra domesticados para agilizar las labores de limpieza.

¿Por qué Indonesia está bajo escombros?

Después del ciclón tropical Senyar, un evento meteorológico inusual, comunidades enteras quedaron aisladas, provocando una carrera contra el tiempo para evitar una crisis humanitaria.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) indicó en su más reciente balance que los muertos por las inundaciones en Indonesia, sobre todo al norte de la isla Sumatra, ha ascendido a mil 200, mientras que los heridos son 5 mil y desaparecidos 293.

Millones de personas afectadas por las inundaciones

La fuerza del agua y los vientos torrenciales afectaron a aproximadamente 3.3 millones de personas, mientras que las viviendas dañadas son 157 mil, mil 300 instalaciones públicas, 199 centros sanitarios, 701 escuelas y 405 puentes.

