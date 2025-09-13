SRE condena asesinato de mexicano y exige una investigación rigurosa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la violencia y exigió una investigación rigurosa por la muerte del mexicano Silverio Villegas González en un suburbio en la ciudad de Chicago durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

SRE exige una investigación por muerte de mexicano en Chicago

A través de una publicación en redes sociales, la SRE solicitó a través del Consulado General de México en Chicago que se realice una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.

Destacó que personal del consulado ha mantenido comunicación con los familiares de Villegas para brindarle asesoría legal y acompañamiento.

Agente de ICE dispara conta mexicano en Chicago

De acuerdo con los reportes, un agente de ICE disparó contra Silverio Villegas González cuando intentaba detenerlo mientras llevaban a cabo un control de vehículos.

Según ICE , el mexicano trató evadir su detención y al acelerar su coche atropelló a un agente. Ante ello, los oficiales respondieron a tiros. Tanto el agente como el mexicano fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, Silverio Villegas murió.

Departamento de Seguridad Nacional defiende actuar de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el agente temió por su vida y por ello disparó contra el conductor. Además, indicó que el agente siguió su entrenamiento y aplicó la ley para proteger al público y a los cuerpos de seguridad. Indicó que Villegas González tenía cargos por mala conducción.

El ICE comenzó a operar en 2003 para reforzar la seguridad nacional tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. En dicha agencia trabajan alrededor de 20 mil personas en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Esta compuesta por cuatro áreas: Investigaciones de Seguridad Nacional, Operaciones de Cumplimiento y Deportación, la Oficina del Asesor Jurídico Principal y Gestión y Administración. Desde que Donald Trump regresó al poder, el ICE ha reforzado el control de inmigración y diariamente detallan cifras de detenciones en diferentes zonas.

