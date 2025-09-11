Cierran universidades en EUA; alertan por estas amenazas

En medio de la crisis que se vivió por el asesinato de Charlie Kirk durante un evento estudiantil en Estados Unidos (EUA), este jueves 11 de septiembre de 2025 autoridades locales ordenaron cerrar seis universidades de las demarcaciones de Virginia, Alabama y Atlanta por amenazas de seguridad.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se informó sobre estos cierres educativos, los cuales pertenecen al llamado Historically Black Colleges and Universities (Escuelas y Universidades históricamente afroamericanas).

Lista de universidades que cerraron actividades en EUA

De acuerdo con la lista de las universidades que cerraron sus puertas en EUA por motivos de seguridad, los planteles afectados son los siguientes:

Universidad Estatal de Virginia (VSU)

Universidad de Hampton

Universidad Estatal de Alabama

Universidad de Bethune-Cookman

Universidad Clark de Atlanta

Colegio Spellman

¿Por qué pidieron cerrar las universidades en EUA?

De acuerdo con medios y agencias internacionales, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el tipo de amenazas que recibieron las universidades antes mencionadas, sin embargo el anuncio ocurre a menos de 24 horas de la muerte del activista Charlie Kirk durante un evento estudiantil.

Se reporta desde EUA, que en los últimos años las universidades consideradas como históricamente afroamericanas han recibido múltiples amenazas de seguridad tanto para estudiantes como personal general de los planteles.

¿Qué acciones se tomaron ante las amenazas de seguridad en las universidades?

Vale la pena mencionar que más allá de los cierres universitarios de este 11 de septiembre, se informó que se duplicó la seguridad en los mismos con la finalidad de evitar un posible atentado contra los planteles en cuestión.

Medida ocurre tras asesinato de Charlie Kirk en evento universitario

Estas acciones llegan unas cuantas horas después de que el activista político Charlie Kirk fuera asesinado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Fue la misma FBI quien a través de las diferentes plataformas de redes sociales, compartió las imágenes del tirar del activista, el cual era un allegado al presidente Donald Trump.

