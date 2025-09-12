EUA descarta pena de muerte para los líderes de “Los Zetas”
La petición se hizo ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, quien lleva el caso de los hermanos Treviño Morales, alias “El Z-40" y “El Z-42".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a una corte federal en el Distrito de Columbia que no buscará la pena de muerte para los líderes de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “El Z-40" y “El Z-42".
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
En el documento enviado al juez titular del caso, Trevor McFadden, se indicó que la decisión fue autorizada por el Fiscal General y notificada a la defensa.
“Querido juez McFadden:
El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en la carta firmada por la jefa en funciones de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia estadunidense, Sophia Suárez.
Los hermanos Treviño son acusados por narcotráfico, crímen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.