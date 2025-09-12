EUA descarta pena de muerte para los líderes de “Los Zetas”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a una corte federal en el Distrito de Columbia que no buscará la pena de muerte para los líderes de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “El Z-40" y “El Z-42".

En el documento enviado al juez titular del caso, Trevor McFadden, se indicó que la decisión fue autorizada por el Fiscal General y notificada a la defensa.

“Querido juez McFadden:

El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en la carta firmada por la jefa en funciones de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia estadunidense, Sophia Suárez.

Los hermanos Treviño son acusados por narcotráfico, crímen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

